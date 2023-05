Un centinaio di persone protesta a Firenze contro l'abbattimento di alberi lungo viale Redi

Un centinaio di persone hanno protestato durante la notte a Firenze per impedire l'abbattimento di alberi lungo viale Redi. Il presidio, organizzato da Italia Nostra Firenze, un'associazione ambientalista, ha visto la partecipazione di cittadini che si oppongono all'abbattimento di 21 pini e della siepe lungo la strada. La manifestazione ha avuto successo poiché gli alberi sono stati salvati dall'abbattimento. Mario Bencivenni, vicepresidente di Italia Nostra Firenze, ha spiegato che se il Comune riproporrà la chiusura del viale e l'abbattimento degli alberi, ci saranno ulteriori proteste e iniziative.

L'abbattimento degli alberi è stato rinviato dopo le proteste degli ultimi giorni, ma poi il Comune ha annunciato un nuovo tentativo per venerdì sera. Il presidio ha impedito l'abbattimento degli alberi e Bencivenni ha spiegato che la protesta è andata bene, con molte facce nuove che si sono unite alla manifestazione. Inoltre, molte persone sono rimaste sul posto fino a tarda notte.

Italia Nostra Firenze sta cercando di aprire un dialogo con il Comune per trovare alternative all'abbattimento degli alberi e garantire la tutela del verde di Firenze. La protesta ha dimostrato che ci sono molte persone preoccupate per la salvaguardia dell'ambiente urbano e che sono disposte a lottare per proteggere gli alberi della città.