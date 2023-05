Certaldo Calcio gioisce: arriva la Serie D

Dopo il tecnico di Certaldo che vince il campionato di massima serie, la patria del Boccaccio si onora di un altro risultato sportivo. L'Asd Certaldo vola in Serie D grazie al quarto posto in Coppa Italia, dopo la sconfitta contro il Cast Brescia di metà aprile. Le finaliste San Marzano, la già citata Brescia e Campobasso hanno ottenuto la vittoria nel loro rispettivo campionato di Eccellenza, il posto in palio per il salto di classe va ai ragazzi di mister Ramerini. La città festeggia da oggi la combinazione perfetta per un traguardo che fa onore alla città valdelsana.