Cocchi del Marzocco, salta la parata: due feriti

Non sono rimasti feriti i cavalli durante l'incidente fuori dal campo gara in vista della manifestazione Cocchi del Marzocco a Firenze. Ma due membri dell'equipaggio sono finiti in codice giallo al pronto soccorso dopo la rottura di una carrozza. La parata ha accumulato un ritardo tale da non poter essere più svolta. Ma il concorso è andato avanti, con tutte le prove previste. Negli scorsi giorni la manifestazione era stata contestata dagli animalisti dell'Ihp.