Un 15enne è stato denunciato dai carabinieri di Iolo, frazione di Prato, perché accusato di aver compiuto una rapina ai danni di due coetanei. Il giovane avrebbe minacciato i due per una piccola somma di denaro alcune settimane fa. Non è la prima volta che entra nel mirino delle forze dell'ordine: il 15enne ha alcune pendenze per rapina in concorso.