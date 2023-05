Dieci anni per la biblioteca di Greve, i festeggiamenti con i laureati

. Una festa celebrata con tanto di torta e candeline da soffiare sui dieci anni della biblioteca comunale “Carlo e Massimo Baldini” a Greve in Chianti. La struttura, progettata dall'architetto Cristiano Cosi, voluta dall’allora sindaco Marco Hagge, ha condiviso con la comunità un compleanno speciale, fatto di parole, libri, autori, lettori, incontri e successi che raccontano il percorso di crescita della sala lettura sempre più aperta ai giovani. L'iniziativa è stata organizzata dall'amministrazione comunale negli spazi della biblioteca comunale di piazza Terra Madre. A condurre l'evento sono stati il sindaco Paolo Sottani e il vicesindaco Giulio Saturnini che hanno ripercorso la storia dei dieci anni di vita letteraria e culturale con l’ex sindaco Marco Hagge e gli assessori delle precedenti amministrazioni comunali che hanno assistito e seguito l’ideazione e la realizzazione della struttura tra cui Tiziano Allodoli, Simone Secchi, Marisa Pallanti, Letizia Burgassi, Massimo Mariottini, Lorella Rotondi.

Un libro in terracotta di Andrea Barbieri, artigiano chiantigiano, è stato consegnato all'architetto Cristiano Cosi e un altro, un libro di carta, aspetta nei prossimi giorni di essere riempito con i commenti, le impressioni le dediche della comunità chiantigiana che ha studiato, letto, preso in prestito volumi e usufruito dei tanti servizi culturali legati alla biblioteca. In occasione dei festeggiamenti il vicesindaco Giulio Saturnini ha lanciato l'idea di aprire la struttura ai laureati, gli universitari, i ricercatori interessati a condividere e presentare pubblicamente le loro tesi di laurea. L’iniziativa è stata incorniciata dalle letture della bibliotecaria Lucia Donnini.

“L'obiettivo è quello di continuare a lavorare - precisa il vicesindaco Giulio Saturnini - per attribuire alla nostra biblioteca il ruolo di centro culturale e punto di riferimento sociale ad ampio raggio per la nostra comunità, proponiamo dunque di estendere e rafforzare le funzioni di accessibilità e fruibilità invitando i giovani che frequentano assiduamente le sale lettura a far proprio il luogo della conoscenza”. “Le ragazze e i ragazzi che ce lo richiederanno – aggiunge il vicesindaco - potranno utilizzare a titolo gratuito lo spazio della biblioteca per mostrare il risultato di un lavoro importante, che li ha impegnati magari per un lungo periodo della loro formazione, un significativo traguardo della vita che diventa anche un punto di orgoglio da condividere con amici e parenti".

All'evento ha preso parte anche il consigliere regionale Massimiliano Pescini che ha posto l’accento sull’importante lavoro che “le amministrazioni chiantigiane negli anni hanno realizzato per investire in cultura e dunque migliorare la qualità della vita delle loro comunità”.