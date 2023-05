Elezioni Laterina Pergine Valdarno, sfida a due con la sindaca non ricandidata

Elezioni Laterina Pergine Valdarno, i candidati sindaco

Laterina Pergine Valdarno è un comune di recente costituzione, nato dalla fusione di Laterina e Pergine proprio 5 anni fa. Simona Neri è stata la sindaca per questi 5 anni, ma il suo nome non figura tra i due candidati sindaco di questa tornata elettorale. Troviamo infatti Michele Gragnoli per la lista #Insieme e Jacopo Tassini per la lista Rinascita. Il primo è l'assessore ai lavori pubblici uscente della giunta Neri e in quota centrosinistra. Mentre Tassini è sostenuto dal centrodestra.

Cinque anni fa Neri vinse con il 43,74% e 70 voti di scarto rispetto al principale sfidante Stefano Bellezza. Era presente anche Rossella Lattanzi per la sinistra, stavolta all'interno della lista Gragnoli come candidata consigliera comu