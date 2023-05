Famiglie al centro, alla Misericordia di San Miniato Basso formazione e pic-nic

La Misericordia di San Miniato Basso organizza in forma gratuita per le famiglie per il secondo anno consecutivo l'evento Famiglie al centro, che si terrà presso i locali della sede dell'associazione il 21 maggio a partire dalle 10.

Si tratta di una giornata all'insegna della condivisione, della convivialità pensata per le famiglie, durante la quale i formatori e altri professionisti affronteranno temi formativi ed informativi importanti legati alla genitorialità e sulla salute delle mamme nel periodo della gravidanza e del post parto.

Saranno allestiti inoltre laboratori ludico-educativi che coinvolgeranno grandi e piccini.

La finalità dell'evento oltre a fare prevenzione, è quella di informare le famiglie del territorio di tutta una serie di professioni e servizi utili a risolvere varie problematiche e fornire nozioni di primo soccorso pediatrico.

L'evento si concluderà con un pic nic, prenotazione obbligatoria.

Fonte: Misericordia di San Miniato Basso