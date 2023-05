Lanciano legno contro auto alle Cerbaie, ennesima aggressione nell'area di spaccio

Passava in auto da via Casabianca a Massarella, frazione collinare di Fucecchio, quando un pezzo di legno ha sfondato il vetro del finestrino del mezzo e i detriti hanno raggiunto il conducente, un 77enne. La notizia è raccontata dalla stampa locale ed è avvenuta venerdì sera alle 20.30. L'episodio si inserisce nell'ennesimo atto legato allo spaccio nell'area boschiva delle Cerbaie. Un acquirente o un pusher che non desiderava essere visto e di tutta risposta ha lanciato il legno contro l'auto, al momento ferma. L'anziano non è stato medicato subito ma il giorno dopo. Della questione si occupano i carabinieri, in prima linea assieme alle forze dell'ordine e di polizia per gestire quello che sembra un problema insormontabile per la vastità dell'area boschiva e la difficoltà nel contenere il fenomeno. A tutela delle Cerbaie da svariati mesi è nato un Comitato cittadino che ha annunciato querela contro ignoti.