Premio Ceppo Poesia, Luigia Sorrentino vincitrice. Eleonora Rimolo premiata tra gli U35

Luigia Sorrentino, con Piazzale senza nome (Samuele Editore) è la vincitrice della 67a edizione del Premio Ceppo Poesia. Eleonora Rimolo, con Prossimo e remoto (Pequod) è la vincitrice della 67a edizione del Premio Ceppo Poesia "Under 35".

Le scrittrici sono state premiate oggi alle 12.30 a Pistoia, alla Biblioteca San Giorgio, Auditorium Terzani, con la votazione in diretta della Giuria dei Giovani Lettori Under 35.

Hanno ricevuto il Premio da Paolo Fabrizio Iacuzzi, direttore e presidente del Premio Letterario Internazionale Ceppo.

La cerimonia si è svolta alla presenza di Federica Fratoni, Consiglio regionale della Toscana, Gabriele Sgueglia assessore alle politiche giovanili del Comune di Pistoia e la consigliera Isabella Mati, Lorenzo Zogheri presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Gianni Generali in rappresentanza di Berni Store, Giorgio Petracchi in rappresentanza di Fondazione Chianti Banca.

Luigia Sorrentino è nata a Napoli. Poeta e giornalista professionista, lavora alla Rai. Ha pubblicato i libri di poesia: C’è un padre (Manni, 2003), La catterale (Il Ragazzo innocuo, 2008), L’asse del cuore («Almanacco dello specchio» Mondadori, 2008), La nascita, solo la nascita (Manni, 2009, pref. di M. Cucchi), Olimpia (Interlinea, 2013-2019, pref. di M. de Angelis, postf. di M. Benedetti), Inizio e Fine (I Quaderni della Collana Stampa 2009, 2016, a cura di M. Cucchi), Piazzale senza nome (Samuele Editore, 2021). Le sue poesie sono state tradotte in numerose lingue e inserite in antologie, riviste e siti internazionali; tra queste: Figure de l’eau/Figura d’acqua (Al Manar, 2017, tr. di A. Paoli), Début et Fin (Al Manar, 2018, tr. di J. Gardes), Olympia (Al Manar, 2019, tr. di A. Paoli); Olimpia (RiL Editores, 2020, tr. di A. Nazzaro) uscito in Cile e in altri paesi latino-americani. Allieva-attrice del Laboratorio teatrale “La Bottega” di Vittorio Gassman (Firenze 1987), ha lavorato con il regista Pupi Avati al film per RaiUno La notte di Ercolano a cura di Brando Giordani e Emilio Ravel (1989). In teatro ha partecipato a diversi spettacoli di prosa con i registi Virginio Puecher e Ruggero Cappuccio. Ha pubblicato il dramma Olimpia, tragedia del passaggio (2020). Ha curato con Alberto Garlini e Gian Mario Villalta il volume Per Mario Benedetti (Mimesis, 2021).

Eleonora Rimolo (Salerno, 1991), laureata in Lettere Classiche e in Filologia Moderna, è assegnista di Ricerca in Letteratura Italiana presso l’Università di Salerno. In poesia ha pubblicato: La resa dei giorni (Alter Ego 2015 – Premio Giovani Europa in Versi), Temeraria gioia (Ladolfi 2017 – Premio Pascoli “L’ora di Barga”, Premio Civetta di Minerva) e La terra originale (LietoColle 2018 – Premio Achille Marazza, Premio “I poeti di vent’anni. Premio Pordenonelegge Poesia”, Premio Minturnae). Con Giovanni Ibello ha curato Abitare la parola. Poeti nati negli anni ’90 (Ladolfi 2019). Dirige la sezione online della rivista Atelier e le Collane di poesia Letture Meridiane ed Aeclanum per la Delta2 Edizioni.

Gli altri finalisti del “Premio Ceppo Poesia” erano: Gabriel Del Sarto Sonetti bianchi (L'Arcolaio) e Stefano Massari Macchine del diluvio (MC Edizioni). I finalisti "Under 35” erano: Francesco Brancati L’assedio della gioia (Le Lettere) e Riccardo Innocenti Lacrime di babirussa (NEM).

Oltre ai premi offerti dalla Fondazione Caript, tutti i vincitori hanno ricevuto il “Ceppo di Via del Vento”, un cofanetto con dieci libretti selezionati dall’editore Fabrizio Zollo.

La Giuria Letteraria del Premio Ceppo Poesia, presieduta da Paolo Fabrizio Iacuzzi, è composta da Alberto Bertoni, Michele Bordoni, Martha Canfield, Giuliano Livi, Andrea Sirotti, Filiberto Segatto, Ilaria Tagliaferri e Gabrio Vitali.

La 67a edizione del Premio Letterario Internazionale Ceppo si svolge con il patrocinio del Ministero della Cultura, con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, edizione Fondazione Chianti Banca, e grazie alla compartecipazione di Regione Toscana, di Pistoia Musei, di Comune di Pistoia-Biblioteca San Giorgio, con il contributo di Consiglio Regionale della Toscana - Festa della Toscana , Berni Store, Giorgio Tesi Group e Edizioni Via del Vento.

