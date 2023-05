Un trattore si è ribaltato questo pomeriggio nell'Aretino, causando il ferimento del conducente. Il fatto è avvenuto in zona Sala Nuova, a Chiusi della Verna. I vigili del fuoco di Arezzo hanno estratto l'uomo e lo hanno affidato all'elisoccorso Pegaso per il trasferimento d'urgenza in ospedale. Sul posto anche i carabinieri.