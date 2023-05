Trenta kg di prodotti ittici sequestrati, multa per due ristoranti dell'Elba

Trenta chilogrammi di prodotto ittico privo di tracciabilità sottoposto a sequestro, 3.000 Euro di sanzione amministrativa contestata in due ristoranti nei Comuni di Capoliveri e Campo nell’Elba e una sanzione ad un motopesca per aver violato il divieto di pesca in acque di sovranità di un altro Stato. Questi i risultati dei nuovi controlli sulla filiera ittica della Capitaneria di porto di Portoferraio.

Oltre ai controlli a terra, la Guardia Costiera assicura il pattugliamento con le proprie unità navali in mare e per mezzo dei più moderni sistemi di monitoraggio della flotta peschereccia. Con l'ausilio di un sofisticato software, capace di comparare i dati trasmessi dai pescherecci, con le altre informazioni in possesso dell'Autorità Marittima, è stato infatti possibile intercettare un peschereccio appartenente alla flotta siciliana intento a pescare nelle acque di sovranità francesi. Il Comandante è stato identificato e denunciato.