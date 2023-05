Abc Castelfiorentino, grande festa al PalaBetti per il ritorno in serie B

A distanza di 9 anni l’Abc Castelfiorentino torna in serie B, traguardo giunto al termine di una stagione condotta sempre ai vertici di un campionato culminato con il terzo posto finale, che è valso la promozione diretta. Una promozione che la società ha deciso di festeggiare insieme all’intero sodalizio gialloblu, che venerdì sera ha risposto presente riempiendo un PalaBetti vestito a festa per l’occasione. Circa 350 persone tra atleti e atlete, bambini e bambine del minibasket, famiglie, sponsor, autorità e ospiti si sono dati appuntamento per festeggiare coach Walter Angiolini e i suoi ragazzi. Presenti, tra gli altri, il presidente del CONI Toscana Simone Cardullo, il sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni e gli assessori Simone Bruchi e Francesca Giannì.

Durante la serata spazio agli interventi delle autorità, degli sponsor e del Consiglio direttivo gialloblu, fino al momento clou in cui le luci si sono spente per lasciare la scena ai protagonisti di questa splendida promozione, che uno alla volta hanno hanno sfilato sul red carpet firmando il pallone che è stato poi consegnato al presidente Renzo Tani. A seguire il classico taglio della torta a forma di B, che ha poi lasciato spazio al dj set di Lorenzo Fiaschi su cui grandi e piccoli si sono scatenati per chiudere con il botto una serata davvero perfetta.

Le foto della serata a cura di Nicola Tozzi.