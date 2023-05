Aquateam Nuoto Cuoio, tante medaglie dai campionati di Livorno

Si sono appena conclusi i Campionati Italiani Giovanili Finp, il campionato italiano di nuovo dedicato ai più giovani (anni 2004-2013). Le gare si sono svolte a Livorno con la presenza di 46 squadre italiane. Asd Aquateam Nuoto cuoio si è presentata con 5 atleti e arrivano ottimi risultati.

Iniziamo dall'ultimo arrivato Filippo Calloni , appena classificato ieri dalla Commissione Finp, oggi entra in gara e si fa subito notare fra gli esordienti mettendosi al collo 2 ORI: 50 dorso categoria Esordienti s3 e 50 rana categoria SB2

Ousseinou Gueye, reduce da un infortunio al braccio e da più di un mese di immobilità, porta a casa comunque un BRONZO nei 50 stile libero cat. S9

Gabriele Pancelli riclassificato ieri S5 , una classe più consona alle sue abilità porta a casa immediatamente un ORO e un RECORD DI CATEGORIA nei 100 dorso S5 e un ARGENTO nei 50 stile libero

Ersilio Kallaku, alle sue prime esperienze in cat. S10 non si lascia intimorire dall'importanza della gara e guadagna un ORO nei 100 dorso S10 e un BRONZO nei 50 stile libero S10

Martina Alfei prosegue il suo percorso e oggi segna nel suo palmares DUE ORI entrambi corredati da due record di categoria nelle sue gare 100 dorso S7 e 100 rana SB6.

Per questa manifestazione ASD Aquateam nuoto cuoio si piazza terza nel medagliere e quinta nella classifica per punteggio. Non male per il numero degli atleti schierati.

Siamo estremamente fieri dei nostri ragazzi, sono i giovani dell'Aquateam, quelli sui quali facciamo una scommessa sul futuro.

Bellissime medaglie, tutti i tempi migliorati, ma la frase più bella che hanno ripetuto per tutta la mattina sulle loro panchine di attesa è stata: "Posso fare meglio, devo migliorare". Per questo noi di Aquateam crediamo che oggi abbiamo davvero vinto.

Ringraziamo l'organizzazione per la splendida mattinata, la Finp per la continua attenzione, i genitori e il nostro sponsor Maiora piscine che anche oggi abbiamo avuto il piacere di portare sui gradini più alti del podio.