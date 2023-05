Art Lab Triboo vince Masterclass hip hop a New York

È stato un bellissimo risultato quello che hanno ottenuto le ragazze e i ragazzi dell'Art Lab Triboo di Empoli e Montelupo domenica 7 maggio, partecipando a Firenze al Florence Urban Dance. Una gara ormai divenuta una pietra miliare nel panorama Street della Toscana. La mega crew del 4th Wall ha ottenuto un bellissimo secondo posto, mentre la crew under 18 dei Pixel si è piazzata al terzo.

Ma il riconoscimento forse ancora più entusiasmante che tutta la crew del 4th Wall si è aggiudicata, oltre alle diverse borse di studio individuali, è la borsa di studio per partecipare alla Masterclass di hip hop della Fini Dance a New York, pari ad un valore di più di 14,000 euro e due settimane nella Grande Mela per un'esperienza di danza e di vita che non ha eguali e che possono diventare una grandissima opportunità per i nostri ballerini e ballerine.