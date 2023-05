Auto ribaltata in Fi-Pi-Li questa mattina. Intorno alle 8 si è verificato l'incidente nei pressi dell'uscita per Ponsacco direzione Mare. Sono stati registrati fino a 6 km di coda tra Pontedera est e Bivio SGC FI-PI-LI/Diramazione PisaOvest in direzione Mare. Code anche nella carreggiata opposta per curiosi.