Un incidente è avvenuto nella serata di lunedì 8 maggio a Capanne, vicino a Montopoli in val d'Arno. Un motociclista di ventinove anni è stato portato in ospedale in gravi condizioni.

Il fatto è avvenuto sulla Sp65, via Romanina. Su una curva il pilota ha perso il controllo del mezzo e ha colpito un muro. Sono ancora da chiarire le cause del sinistro.

Sul posto i soccorsi e i carabinieri. L'uomo è stato portato a Cisanello.