Colpo alla Direzione Lavoro della Regione Toscana: via pc, fotocamera e vidoproiettore

Colpo nella notte alla Direzione Lavoro della Regione Toscana di via Pico della Mirandola a Firenze, dove ignoti ladri hanno portato via quattro pc, una fotocamera e un videoproiettore. A scoprire il furto questa mattina è stata la custode del palazzo, che ha subito allertato le forze dell'ordine. Sul posto è intervenuta la polizia scientifica, che sta indagando sulle modalità di accesso dei malviventi, i quali non hanno lasciato segni di effrazione a porte e finestre.

Questo è il secondo furto che si verifica negli uffici della Direzione Lavoro della Regione Toscana, dopo quello avvenuto durante il ponte del 25 aprile, dove furono trafugati anch'essi alcuni pc. Gli uffici della Regione Toscana si occupano di vertenze sindacali e crisi aziendali, pertanto la preoccupazione è alta per la sicurezza dei dati presenti nei pc rubati.