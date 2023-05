Commercio grossetano in lutto, è scomparso Walter Pisani

Il presidente Giulio Gennari e il direttore Gabriella Orlando, a nome di tutta la Confcommercio Grosseto, esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Walter Pisani.

Nato nel 1945, Pisani è stata una figura di riferimento nel mondo del commercio grossetano e nell’associazionismo, tanto che nel 2017 è stato insignito del premio Mercurio, l’onorificenza che viene assegnata dalla 50 & Più e dalla Confcommercio Toscana a chi si è distinto nei settori del turismo, del commercio e dei servizi.

Si ricorda che Walter Pisani negli anni ’70 ha avuto un negozio di abbigliamento in corso Carducci a Grosseto, per poi diventare agente di commercio sempre nel settore abbigliamento.

Pisani è stato sempre attivo nel mondo della rappresentanza sindacale. In Ascom è stato infatti per molti anni consigliere provinciale della Fnaarc (Federazione nazionale Agenti e Rappresentanti di Commercio), al fianco del presidente di allora, il compianto Giuseppe De Matteis.

Raggiunta la pensione, il suo impegno in Associazione è continuato con l’elezione a vicepresidente della 50 & Più, carica che ricopriva da oltre dieci anni. Sua era stata anche la fortunata idea di realizzare un gemellaggio tra quest’ultima realtà e l’Amas, l’associazione maremmana auto e moto storiche.

"Abbiamo perso una persona che si è sempre data da fare all’interno della nostra Associazione – commentano con commozione dalla Confcommercio di Grosseto - una persona attiva, dinamica, ma soprattutto un uomo sempre disponibile verso gli altri. Ci mancherà moltissimo. Un forte abbraccio ai suoi figli e a tutta la sua famiglia".

Fonte: Confcommercio Grosseto