Consiglio comunale Empoli, si parla di gassificatore, multiutility e teatro

Mercoledì 10 maggio 2023, alle 18.30, si riunirà il Consiglio comunale di Empoli nell’aula al primo piano del Palazzo Municipale in via Giuseppe del Papa, 41, con eventuale prosecuzione dei lavori consiliari alle 21. La seduta, come di consueto, potrà essere seguita anche in diretta sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

Di seguito i punti all'ordine del giorno:

1. Comunicazioni del sindaco e del presidente del Consiglio.

2. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli-Fabricacomune relativa ad Alia e gassificatore.

3. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli-Fabricacomune sulla rumorosità del nuovo ponte sull'Orme e riapertura via Pontorme.

4. Approvazione del patto parasociale territoriale tra i comuni area ex Publiservizi, quali soci della “Multiutility” e della costituenda “Toscana Holding (Holdco)”

5. PNRR - Piani Urbani Integrati m5c2 – inv. 2.2 - cup c75e22000170001 - Rigenerazione urbana del complesso di piazza Guido Guerra con realizzazione del nuovo teatro comunale - Progetto di fattibilità tecnico economica e contestuale variante al Regolamento Urbanistico con apposizione di vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. Presa d'atto della determinazione conclusiva della conferenza dei servizi ed efficacia della variante.

6. Rendiconto di gestione anno 2022 – Approvazione.

7. Variazioni al Bilancio di previsione 2023-2025.

8. Ratifica delibera di Giunta n. 55 del 19/04/2023 avente ad oggetto Bilancio di previsione 2023-2025 - Approvazione variazioni assunte con i poteri del Consiglio per motivi di urgenza.

9. Mozione presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico e Questa è Empoli relativa ad impianto gassificazione rifiuti Terrafino/Marcignana e Piano Regionale di gestione dei rifiuti.

10. Mozione presentata dai gruppi consiliari Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli, Buongiorno Empoli-Fabricacomune, Movimento 5 Stelle, Lega Salvini Empoli, gruppo Misto relativa alla possibile realizzazione di impianti di gassificazione di rifiuti.

11. Mozione presentata dal presidente del Consiglio comunale e dalla presidente della Commissione consiliare III “Cultura, Istruzione, Turismo, Sport e Tempo Libero, Servizi Sociali, Igiene e Sanità, Mense e Trasporti scolastici” relativa a “Sostegno alla giornata mondiale della sindrome fibromialgica.”

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa