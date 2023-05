Cooplat: il bilancio 2022 si chiude con oltre 1 milione e 600mila euro di utile. Stabile la produzione

Si chiude con un utile di 1.623.315 euro il bilancio di esercizio 2022 di Cooplat, cooperativa aderente a Legacoop Toscana con sede a Firenze. Al 31 dicembre 2022 erano 1.476 i lavoratori, di cui 547 soci.

Il bilancio di esercizio 2022 è stato approvato dall’assemblea dei soci di Cooplat che si è tenuta sabato 6 maggio a Livorno.

Il valore della produzione al 31.12.2022 ammonta a 54.650.292 euro, sostanzialmente stabile (lievissima la crescita) rispetto al 2021, quando si era assestato a 54.564.166 euro.

Sia il risultato dell'esercizio che l'Ebitda (il risultato operativo lordo) segnano un miglioramento rispetto sia alle previsioni del Piano industriale 2020-2023, sia al Budget 2022.

“Il risultato del 2022 è particolarmente importante perché torniamo finalmente a portare a patrimonio l’utile conseguito, avendo ripagato lo scorso anno le perdite accumulate negli anni precedenti – afferma il presidente di Cooplat Riccardo Nencini -. Anche quest’anno ci sarà una piccola quota di 200mila euro di ristorno dell’utile verso i soci che saranno messi a capitale sociale. Sappiamo che il 2023 sarà un anno molto difficile: la revisione del Codice degli appalti ha bloccato le gare e sono in scadenza diversi contratti con clienti privati, quindi partiamo in salita e per questo stiamo lavorando per raggiungere nel 2023 un risultato di fatturato che confermi almeno gli ultimi due bilanci. Ringrazio per il risultato ottenuto i lavoratori e in particolare i soci lavoratori di Cooplat, che sono la forza essenziale del successo della cooperativa”.

Oggi Cooplat è attiva principalmente nei settori del Facility management (prevalentemente servizi di pulizia e sanificazione), che rappresenta il principale ramo di attività attuale, della logistica (trasporto e movimentazione di beni) e dell’Energy management. I destinatari delle attività sono essenzialmente società ed enti, pubblici o privati, operanti in diversi ambiti (tra i

principali sanità, istruzione, luxury & fashion, assicurativo, grande distribuzione organizzata alimentare e non).

Sono attualmente in esame progetti di partnership industriale per ampliare la presenza della cooperativa nel settore dei “Multiservice tecnologici (Energy management)” e delle manutenzioni del verde.

Oggi l’attività di Cooplat si concentra prevalentemente in Toscana (dove opera in tutte le province) e in Piemonte e Lazio. Cooplat è presente anche in Veneto, Lombardia, Sardegna, Umbria, Campania, Liguria e Abruzzo.