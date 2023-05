Crescono nel 2022 le imprese straniere in provincia di Lucca, Massa-Carrara e Pisa

Nel 2022 i dati relativi al tessuto imprenditoriale straniero, nelle province di Lucca, Massa Carrara e Pisa, registrano una crescita intorno al 4% rispetto al 2021 trainata, in particolare, dalle costruzioni e dal commercio e, per quanto concerne le forme giuridiche, dalle ditte individuali. Questo, in estrema sintesi, è quanto emerge dall’analisi effettuata dall’ufficio studi della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest.

"La crescente presenza di imprese straniere rappresenta un'opportunità di integrazione e sviluppo per il nostro territorio - dichiara Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest – I dati evidenziano che si tratta per lo più di imprese che operano soprattutto nei settori dell'edilizia, che ha maggiormente beneficiato di ampi stimoli fiscali, del commercio e dei servizi. Comparti per i quali l'avvio di una nuova attività per soggetti, come gli stranieri, è più accessibile, in quanto è necessario un investimento iniziale più contenuto rispetto ad esempio al manifatturiero. Siamo convinti che la crescente presenza di imprese straniere, anche in considerazione di una fase demografica declinante per il nostro paese, rappresenti un valore aggiunto per la nostra economia.”

In allegato il comunicato completo con il dettaglio degli andamenti delle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa secondo i dati rilevati da Movimprese, l'analisi statistica della nati-mortalità delle imprese condotta da InfoCamere-Stokview ed elaborata dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e dall’Istituto Studi e Ricerche - ISR.

Fonte: Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest