Crv Academy, 5 studenti vincono un tirocinio in banca

E’ giunto alla sua conclusione CRV ACADEMY 2023 con una gara tra gli studenti degli istituti ITC Marco Polo di Cecina, ITC Fermi di Pontedera e ITC Niccolini di Volterra, che si sono fronteggiati in un game incentrato sull’educazione finanziaria organizzato da Cassa di Risparmio di Volterra presso il Campus SIAF.

Il progetto ha visto susseguirsi una serie di incontri tra la Cassa e gli studenti a partire dal 2022, con l’ormai classica iniziativa “Conoscere la borsa”, proseguiti nella primavera 2023, con incontri nei quali gli studenti hanno potuto confrontarsi con gli esperti della banca sui temi del risparmio, dell’investimento, previdenza, ma anche su temi pratici: come funziona un conto corrente, una carta di debito o di credito, un prestito bancario. Sono inoltre state organizzate visite presso alcune filiali per toccare con mano come è organizzata una sede bancaria.

In occasione dell’ultimo incontro della Academy, CRV ha messo alla prova gli studenti organizzando un game in cui si sono confrontati sui temi affrontati durante tutto il percorso formativo. Al termine del game cinque di loro sono stati nominati vincitori e si sono aggiudicati l’accesso ad un tirocinio extra curriculare della durata di 3 mesi presso la Cassa.

“L’educazione finanziaria è un tema di grande attualità per tutto il sistema Paese, tanto che finalmente sarà inserito anche nei programmi scolastici, seppure per il momento solo come parte dell’insegnamento dell’educazione civica - dichiara il Direttore della Cassa di Risparmio di Volterra Spa, Stefano Pitti, che prosegue - Come Cassa da sempre sosteniamo le scuole per dare ai ragazzi l’opportunità di acquisire una maggiore consapevolezza finanziaria, che permetterà alle giovani generazioni di affrontare al meglio l’ingresso nel mondo del lavoro e la gestione dei propri risparmi. Desidero ringraziare la Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra per il sostegno dato all’iniziativa e per averci messo a disposizione gli splendidi locali del SIAF; i docenti e i ragazzi che hanno condiviso con passione il progetto ma anche un grazie particolare a tutti i colleghi della banca che con il loro impegno ed entusiasmo hanno reso possibile questo bellissimo percorso”.

Il prof. Alessandro Salvini, vicepreside dell’Istituto Niccolini di Volterra e coordinatore dell’iniziativa ha aggiunto: “Gli esperti della Cassa di Risparmio di Volterra hanno offerto agli studenti delle nostre scuole preziosi momenti formativi che hanno rappresentato un grande valore aggiunto rispetto alla tradizionale didattica fruita in classe. Sono veramente grato alla CRV e alla Fondazione CRV per aver consentito ai nostri studenti di toccare con mano i temi più attuali di economia e finanza, trasmettere consapevolezza e passione, avere una visione concreta di ciò che li aspetta una volta inseriti nel contesto professionale. Tutte le scuole che hanno aderito si augurano di poter partecipare alle nuove edizioni di questo progetto”.

La banca per la realizzazione operativa del progetto si è infatti avvalsa della collaborazione del Prof. Alessandro Salvini vicepreside dell’Istituto Commerciale e per Geometri Niccolini di Volterra e della Dottoressa Sonia Ceramicola di Teseo Srl che con la sua competenza in materia di formazione e consulenza per lo sviluppo delle aziende ha contribuito a dare spessore al percorso didattico.

Fonte: Cassa di Risparmio di Volterra Spa