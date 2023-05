D'Urzo (Empoli Jazz) nel direttivo nazionale I-Jazz

Un’importante incarico per Filippo d’Urzo, Direttore Artistico di Empoli Jazz.

Sabato scorso si è riunita l’assemblea dell’Associazione Nazionale I-Jazz organismo di rappresentanza di oltre 80 Festival e Rassegne Jazz Italiane e di 5 Centri di produzione Musica che operano nell’ambito delle musica jazz, contemporanea, d’autore e per le nuove generazioni.

Nella seduta è stato rinovato parte del consiglio direttivo ed insieme a Filippo d’Urzo - Empoli Jazz primo degli eletti, ci sono Norma Ghizzo - AmbriaJazz ODV, Mattea Lissia - Time In Jazz- Berchidda, Luigi Esposito - Onyx Jazz Club Matera, Zoe Pia - Pedras et Sonus - Jazz Festival

L’associazione nazionale I-Jazz presieduta da Corrado Beldì ( presidente) ed Angelo Valori (vicepresidente) rappresenta un unicum europeo: in essa gli 80 festival e rassegne , e i 5 centri di produzione musica si aprono al confronto e realizzano sintesi dei temi di volta in volta necessari per promuovere il jazz italiano in Italia e all’estero. Il risultato è un suo chiaro posizionamento all’interno del sistema musicale italiano, del sistema associativo e inter associativo che lo rappresenta, dei principali interlocutori istituzionali.

"Sono emozionato e molto onorato – dice Filippo d’Urzo fresco di nomina – per l’elezione nel consiglio direttivo di questa importante associazione nazionale, tra le più rappresentative nel panorama del jazz europeo, anche per l’ampissimo consenso ricevuto che inorgoglisce ma è anche una grande responsabilità . Ancora un riconoscimento per il grande lavoro svolto in questi 15 anni di intesa attività da Empoli Jazz. Un sentito grazie va anche ad Aniello Caruso (Presidente Empoli Jazz) e Giovanni Oreno ( Social Media Manager) perché i grandi risulti si raggiungono lavorando insieme in gruppo e in rete"

Empoli Jazz è anche membro di Europe Jazz Network (EJN), Jazz Takes The Green la prima e più rappresentativa rete dei festival jazz sostenibili Italiana ed europea, fondatore e membro di Jazzintoscana.it, Network Sonoro.

Fonte: Empoli Jazz Festival