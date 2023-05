Era stato accoltellato con il fratello a Firenze, arrestato per spaccio

Arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio un venticinquenne di origine marocchina, il quale era stato accoltellato, insieme al fratello, lungo i binari della tramvia in piazza stazione a Firenze, la notte dello scorso 30 aprile. Durante un servizio di controllo contro la microcriminalità, i carabinieri hanno sorpreso il ragazzo in via Montebello con 50 grammi di cocaina, mentre cercava di allontanarsi in bicicletta e di disfarsi della droga.

Il giovane è stato perquisito e trovato in possesso anche di 170 euro in contanti. Sempre nell'ambito dei servizi di controllo, ieri sera è stato arrestato un tunisino in via dell'Agnolo. L'uomo, trovato con cinque dosi di cocaina (circa 3 grammi), 90 euro e un cellulare, è stato riconosciuto come autore di uno scippo avvenuto il 2 maggio scorso nel centro storico di Firenze.