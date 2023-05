Gara 1, torna il derby Use-Palagiaccio. Tifosi chiamati a raccolta

Ci siamo. Dopo l’assaggio di playoff con Savona, in casa Use Rosa Scotti arriva il primo, piatto forte. Martedì alle 20,15 al Pala Sammontana va in scena gara 1 della semifinale con le cugine fiorentine del Palagiaccio. Una sfida attesa, importante, delicata, che coach Alessio Cioni presenta con la consueta serenità.

"E’ una squadra che soffriamo – attacca – basta vedere quanto successo in campionato quando abbiamo vinto a Empoli in modo rocambolesco e perso a Firenze, unica sconfitta nel girone di ritorno. Detto questo siamo concentrate e vogliose di farcela perché abbiamo dimostrato durante l’annata il nostro valore. La stiamo preparando al meglio anche se l‘attesa è stata più lunga del previsto ed avremmo preferito giocare prima ma ora che le date sono decise la nostra testa è rivolta solo a prepararci nel miglior modo possibile. Sia questa gara che l’altra partita fra La Spezia e Battipaglia sono due finali anticipate, due partite dal pronostico aperto. Noi abbiamo il fattore campo dalla nostra e cercheremo di iniziare subito bene la serie nella gara di martedì".

"A questo proposito – prosegue – rinnovo l’appello al pubblico di stare vicino alla squadra. Da questo punto di vista non ho dubbi che i tifosi sapranno fare la loro parte col calore e la passione che hanno sempre dimostrato durante tutta la stagione specie nelle gare più delicate. Sarà una serie da vincere tutti insieme".

Per chi non potrà essere al Pala Sammontana, la partita sarà trasmessa in diretta come sempre sul canale Youtube dell’Use Basket.

Fonte: Use Basket Empoli