Guida una moto rubata fino al supermercato, dove compie un furto: denunciato a Livorno

Sorpreso durante il furto in un supermercato, aveva raggiunto il negozio a bordo di una moto risultata rubata. Per questo un 40enne di Livorno è stato denunciato dai carabinieri di Livorno Porto per furto e ricettazione.

I militari sono intervenuti sul posto, in un supermercato nella zona di Ardenza, allertati dal personale della vigilanza che aveva fermato l'uomo dopo averlo sorpreso con 4 bottiglie di liquore nascoste sotto i vestiti. Il 40enne vistosi scoperto ha restituito la merce, riconsegnata al responsabile del negozio. Dagli accertamenti dei carabinieri è inoltre emerso che la moto con cui l'uomo era giunto al negozio era provento di furto e, probabilmente nel tentativo di sviare ulteriori verifiche, era stata apposta una targa riconducibile ad un altro motoveicolo, anche questa oggetto di furto. Adesso il 40enne, già noto per altri reati, dovrà rispondere di furto aggravato e ricettazione.