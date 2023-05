Incendio all'ex campo nomadi del Poderaccio, denunciata una donna

Una donna di 59 anni è stata denunciata dalla polizia municipale per essere responsabile di un incendio che si è verificato alla fine di marzo presso l'ex campo nomadi del Poderaccio. Le fiamme hanno distrutto una parte della recinzione e un palo dell'illuminazione pubblica, oltre a un cumulo di rifiuti. La polizia ha utilizzato le immagini di una fototrappola di nuova generazione per individuare la donna, che è stata vista in sella a una bicicletta nel luogo dell'incendio.

La polizia ha poi rintracciato la bicicletta in un piccolo accampamento vicino e ha organizzato un'operazione per fermare la donna. La 59enne, originaria della Romania e già nota alle forze dell'ordine, è stata denunciata per incendio doloso. L'incendio ha ritardato l'avvio della bonifica del terreno.