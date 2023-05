Concorso pubblico nel Comune di Ponte Buggianese, pochi giorni per partecipare

C'è ancora tempo per partecipare al concorso pubblico per esami per un posto a tempo pieno e indeterminato con la qualifica di Istruttore Amministrativo Contabile categoria C nel Comune di Ponte Buggianese. La graduatoria sarà utilizzata anche per le ulteriori assunzioni di categoria C che l'ente ha già programmato per il 2023.

I candidati che intendono partecipare al concorso devono iscriversi utilizzando esclusivamente la procedura on line attiva su questo link disponibile sul Sito del Comune di Ponte Buggianese. La scadenza è stata prorogata al 15 maggio, ore 13.

Fonte: Comune di Ponte Buggianese