McDonald's cerca 22 addetti nei ristoranti di Firenze Centro

C'è tempo fino al 9 giugno per candidarsi alle offerte riservate a 22 addetti per i ristoranti McDonald's nel centro di Firenze.

Si richiede "Approccio multitasking, flessibilità, gestione del tempo e spiccato orientamento al cliente sono le principali caratteristiche dei nostri Crew".

"In cucina, il Crew prepara prodotti dalla qualità eccellente, collabora con i colleghi per gestire al meglio le richieste dei Clienti, ha la possibilità di conoscere tutti gli elementi della gestione di una cucina professionale e di un’attività di ristorazione.

In sala, il Crew si occupa di accogliere e supportare i clienti nella scelta dei diversi menù e si impegna affinchè possano vivere un’esperienza piacevole all’interno dei nostri ristoranti".

Sono richiesti

- Ottime doti relazionali;

- Diploma di scuola media superiore;

​- Orientamento al lavoro di squadra;

- Flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative.

La giornata di selezioni è prevista per mercoledì 24 maggio al ristorante di via Cavour 61/r (ore 10-16). Le persone selezionate, spiega una nota, verranno inserite in un percorso di formazione propedeutico alle mansioni che svolgeranno; verranno inserite con contratti full-time o part-time e inquadrate secondo il contratto nazionale del turismo. La retribuzione è quella prevista dallo stesso contratto, parametrata al numero di ore lavorative settimanali.

E' possibile inviare la propria candidatura sul sito di McDonald's da questa parte. Si può inviare il proprio curriculum vitae anche tramite LinkedIn.