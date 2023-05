Lutto per la sanità e l'Aou Senese, è scomparso il cardiologo Carlo Pierli

L’Aou Senese esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa del dottor Carlo Pierli, già direttore dell’Emodinamica dell’ospedale Santa Maria alle Scotte. Il dottor Pierli è stato un eccellente cardiologo: grazie al suo impegno, alla straordinaria competenza e al grande spirito di squadra ha reso l’emodinamica e la cardiologia interventistica senese un centro di eccellenza e un punto di riferimento, contribuendo a curare e a salvare la vita a tantissimi pazienti.

Grazie alla sua professionalità e dedizione e alla capacità di collaborare anche con i colleghi degli altri ospedali territoriali, è nata e si è sviluppata la rete provinciale per la gestione delle emergenze legate agli infarti, con il progetto "Siena PRIMA". Ha creato una squadra di professionisti validi e preparati in grado di intervenire 24 ore su 24 nella gestione delle emergenze cardiache ed è stato un punto di riferimento per tutta l’area Cuore: professionista serio, stimato da pazienti e colleghi, sempre disponibile, attento e di grande umanità. È stato docente e tutor di tesi per numerosi medici in formazione in cardiologia e con lui si sono formati e sono cresciuti professionalmente tantissimi cardiologi che hanno fatto tesoro dei suoi insegnamenti, professionali e umani.

L’Aou Senese si stringe attorno alla famiglia insieme a tutti i professionisti che lo hanno conosciuto, apprezzato e stimato e ne piangono la scomparsa con profondo dolore.

Fonte: AOU Senese - Ufficio stampa