Maurizio Battista torna in teatro: Tutti contro tutti a Firenze

Siamo sicuri che il passato coincida con l’idea di ‘vecchio’ e il presente con l’idea di un ‘nuovo’ che ci costringe ad arrancargli dietro, fino a farci invecchiare prima del tempo? E chi l’ha detto che la felicità consista in un accumulo di ‘effetti speciali’ o non piuttosto, com’era una volta, dal sapersi divertire con talmente poco che eravamo noi a sentirci speciali?

Maurizio Battista torna al pubblico fiorentino con il nuovo spettacolo “Tutti contro tutti”, venerdì 12 e sabato 13 maggio al Tuscany Hall (ore 21).

I biglietti (posti numerati da 30 a 43 euro compresi diritti di prevendita), sono disponibili online sul sito ufficiale www.tuscanyhall.it, su www.ticketone.it (Tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita (tel. 055.210804).

“Tutti contro tutti” è un’esilarante analisi sociale in cui si parla di vite frenetiche che finiscono fuori giri, solitudine da… social network, superflue tensioni quotidiane. Tutto in perfetto stile Battista: brillante e tagliente, ma al tempo stesso commosso e partecipe dell’umanità, di sé stesso e del mondo che lo circonda, senza dimenticare l’ironia che lo contraddistingue e che rende la vita più leggera.

Il comico romano si muove in un precisissimo slalom per non urtare i paletti dell’ipocrisia e dell’ignoranza, issati dall’epoca attuale, coadiuvato dalla musica dei Los Logos, dalle canzoni di Renato Zero interpretate dal suo erede naturale Daniele Si Nasce e dall’irriverenza del comico Dado, sempre pronto a smascherare inganni e sotterfugi della contemporaneità.

La scena riproduce una sala cinematografica di tanti anni fa, nella quale, attraverso la proiezione di vecchi film, capiremo come di questa presunta modernità ci siamo fatti appunto un “film” che non corrisponde ai nostri bisogni reali e che ci fa dire spesso “ai miei tempi non era così…”.

Info spettacolo

Biglietti (compreso diritto di prevendita)

1° settore numerato 43 euro

2° settore numerato 38,50 euro

3° settore numerato 31 euro