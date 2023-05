"Miglior cibo locale", Firenze al primo posto nella classifica mondiale

Domanda da un milione di dollari. Nel mondo, dove è possibile provare il miglior cibo locale? Al quesito ha risposto la nuova classifica a livello globale stilata da TasteAtlas, autorevole portale internazionale che se nel marzo scorso aveva posizionato tre biscotti toscani nella top 50, adesso ha analizzato i migliori piatti locali e regionali. Nel nuovo ranking la Toscana è protagonista, con Firenze medaglia d'oro che conquista la prima posizione su 100.

Come spiegato sul portale, l'elenco delle migliori città del mondo per gustare le tipicità culinarie deriva da una combinazione della media delle valutazioni dei piatti, dal locale al nazionale dal database di TasteAtlas, con la valutazione media dei ristoranti su google.

Su 100 città in tutto il mondo Firenze, appunto, si classifica al primo posto. "La scena gastronomica locale è una deliziosa fusione di fascino antico e moderna innovazione culinaria" scrivono da TasteAtlas. A spiccare è la tradizione, con alcuni alimenti consigliati, dalle schiacciate condite con olio d'oliva e sale "perfetta per uno spuntino in movimento" fino alla bistecca alla fiorentina, il lampredotto, la ribollita, la trippa e le pappardelle al cinghiale. Citati per il capoluogo toscano anche alcuni "luoghi iconici del cibo": tra questi Antica Trattoria da Tito, I Fratellini, Gelateria dei Neri, L'Osteria Di Giovanni e All'Antico Vinaio.

Nell'elenco la Toscana è presente anche con Siena, che si aggiudica il 77esimo posto. Molte le bandiere tricolori in classifica che testimoniano l'eccellenza dell'Italia per il cibo locale: solo nella top ten si trovano, oltre a Firenze al primo posto, anche Roma al secondo posto, Napoli al quarto e Milano al decimo. Seguono Venezia all'11esimo e poi ancora Genova (22esima), Bologna (28esima), Torino (31esima), Taormina (42esima), Palermo (43esima), Modena (51esima), Catania (55esima), Sorrento (63esima) e Verona (74esima).