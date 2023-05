Multiutility, Sinistra Italiana: "Auspichiamo riflessione su temi importanti per i cittadini"

È in corso un passaggio importante e difficile che interessa anche i Comuni ed i cittadini dell’Empolese Valdelsa, che porterà alla costituzione di una Società unica Multiservizi per la gestione di servizi pubblici strategici (Acqua, Rifiuti, Energia), con la volontà di quotarla in borsa facendo quindi entrare privati nel capitale aziendale.

Nell’ambito di questo progetto (che noi di Sinistra Italiana riteniamo essere sbagliato, perché porterà un gigantismo di difficile controllo da parte dei nostri Comuni e dei suoi rappresentanti) è di particolare rilevanza il tentativo di Alia acquisire quote societarie di Acque, gestore del servizio idrico nel nostro territorio (da cui l’allarme lanciato dalle RSU di Acque e Acque Servizi).

Questo passaggio inciderà sulla concreta possibilità di arrivare ad una ripubblicizzazione del servizio idrico, che la maggioranza dei cittadini e delle forze politiche, anche nel nostro territorio, ha fortemente voluto con il Referendum del 2011, e che poi è stata rimandata più volte, fino ad avere ad oggi la scadenza della concessione nel 2031. Sarebbe questo un ulteriore smacco per la fiducia nelle istituzioni democratiche di dare seguito alla volontà popolare.

Ci appare inoltre evidente che la natura finanziaria dell’operazione non si concili con le esigenze dei cittadini e dell’ambiente: come fatto notare da molti attori politici e sociali, la costituzione di una holding multiutility poco legata ai territori serviti e aperta al mercato azionario porterà, alla lunga, ad un rischio di peggioramento del servizio e ad una riduzione degli investimenti sulle reti e sulle infrastrutture, e di aumento dei costi per il cittadino, in quanto si dovrà garantire prioritariamente il ritorno del capitale investito dagli azionisti.

In questo senso, auspichiamo che si attivi una fase di riflessione, soprattutto all’interno delle amministrazioni locali e tra le forze politiche e sociali progressiste e ambientaliste.

Sarebbe necessario infatti attivare un percorso condiviso per l’obiettivo della ripubblicizzazione del servizio idrico nei nostri Comuni, che attualmente non appare chiaro e anzi risulta messo seriamente in difficoltà dalla costituzione della Multiutility. Riteniamo questo obiettivo fondamentale per il futuro dei nostri Comuni e per la gestione di un bene comune come l'acqua.

Possono sembrare temi complessi e molto tecnici, ma in realtà avranno ricadute importanti e dirette sul benessere sociale delle nostre comunità, e riguardano anche la credibilità delle istituzioni e della Politica.

Fonte: Circolo Sinistra Italiana Empolese Valdelsa