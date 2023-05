Overdose quasi letale a Pontedera, arrestato pusher dalla polizia

La polizia di Pontedera ha indagato dopo l'overdose quasi letale per un uomo nei giorni scorsi. A causare il rischio una partita di eroina dalla Thailandia e gli agenti del commissariato hanno trovato lo spacciatore che ha fornito la dose al 39enne.

E' stato trovato il momento del contatto del pusher con un altro tossicodipendente: il primo è giunto in bici e dopo la trattativa si è allontanato per poi tornare per lo scambio.

Immediatamente sono stati fermati lo spacciatore e il cliente. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire, occultata nella tasca dei pantaloni del secondo, la dose di eroina appena comprata al prezzo di euro 33.

Lo spacciatore è stato arrestato per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti e, dopo gli adempimenti di rito e la sottoposizione a rilievi foto-dattiloscopici, è stato trattenuto presso le locali camere di sicurezza. Il giorno seguente il tribunale di Pisa in direttissima ha convalidato l'arresto. Per lui la misura cautelare decisa è l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.