Pontedera torna dal viaggio della memoria, assessore Mori: "Speranza per le nuove generazioni"

"Alla fine di questo intenso pellegrinaggio nei luoghi della Memoria, fianco a fianco di centinaia di giovanissime e giovanissimi studenti, ascoltare dalle loro riflessioni parole che riconoscono l'alto valore della Libertà, della Democrazia, della Tolleranza, della Solidarietà, fa guardare verso orizzonti di speranza per le nuove generazioni."

Lo ha detto l'assessore alle politiche educative Francesco Mori, che, in compagnia del consigliere comunale Riccardo Minuti, ha accompagnato una delegazione di studenti pontederesi al Viaggio della Memoria. Una iniziativa dell'Associazione Nazionale Ex Deportati, dedicata ai giovani, che ha coinvolto ragazzi di molti Paesi europei e anche della Valdera e di Pontedera, con tappe, tra l'altro, ai campi di sterminio di Ebensee e Mauthausen.

"Siamo passati assieme agli studenti per luoghi inimmaginabili e luoghi di indicibili atrocità ci hanno attraversato. Si torna verso casa con tante cose nella mente e nel cuore. La consapevolezza della Storia si costruisce passo dopo passo, giorno dopo giorno, esperienze dopo esperienze. Pietra dopo pietra. Mai soli. Mai indifferenti. Dobbiamo una riconoscenza incommensurabile a tutti coloro che hanno sacrificato le loro vite lottando e non arretrando di un passo per la nostra libertà."

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa