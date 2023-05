Raccolta alimentare Poggibonsi, 4.600 kg di prodotti donati

Risultato importante per la giornata della raccolta alimentare, la prima di questo 2023, che si è svolta sabato scorso a Poggibonsi nell’ambito della iniziativa di Unicoop Firenze promossa dalla Fondazione Il Cuore si Scioglie.

“Grazie alla generosità di tanti cittadini e cittadine sono stati donati oltre 4500 kg di generi alimentari, e non solo, destinati ad aiutare le famiglie in difficoltà - dice l'assessore alle Politiche Sociali Enrica Borgianni - Come sempre la generosità della nostra comunità è encomiabile. Grazie ai volontari e alle volontarie delle associazioni che con il loro impegno hanno consentito l’esito positivo della giornata di solidarietà. Grazie a tutta la comunità che ha risposto come sempre in maniera forte alla richiesta di aiuto nei confronti di chi ha più bisogno”.

La giornata della raccolta alimentare “Alimenta la solidarietà” si è svolta sabato 6 maggio presso i punti vendita Unicoop Firenze a Salceto e in via Trento e ha portato a raccogliere prodotti diversi quali latte, pasta, biscotti, legumi, zucchero, passata di pomodoro, olio, detersivo per piatti, pannolini e tanto altro.

Prodotti di prima necessità che sono destinati ad aiutare le famiglie più bisognose del territorio attraverso le diverse associazioni impegnate in tal senso. Tutto ciò che è stato raccolto verrà infatti distribuito alle persone fragili.

La giornata ha potuto svolgersi grazie al contributo dei volontari di tante associazioni cittadine diversamente coinvolte nella iniziativa: Pubblica Assistenza, Misericordia, Caritas, Emporio della Solidarietà, Auser, Beautiful Mind, Rioni di Poggibonsi.

“Un contributo come sempre prezioso. Un bellissimo lavoro di squadra che ha consentito il successo dell’iniziativa – dice l’assessore – Le raccolte alimentare rappresentano uno strumento importante per sostenere le associazioni impegnate nel contrasto alla povertà. Ringraziamo pertanto Unicoop Firenze e la sezione Soci Coop di Poggibonsi che si sono adoperati per l’iniziativa. Ringraziamo tutti i nostri concittadini e le nostre concittadine, sempre pronti e disponibilità a dare prova concreta di grande solidarietà e di altruismo”.