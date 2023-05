Scontro tra auto e moto, muore un 23enne a Carrara

Tragico incidente a Carrara. Un giovane motociclista, Emanuele Arcolini, di soli 23 anni, è morto in seguito allo scontro della sua moto contro un'auto, avvenuto a Marina di Carrara in località Marinella, al confine tra le province di Massa-Carrara e La Spezia.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava viaggiando sulla sua moto dopo aver terminato il lavoro. Le esatte dinamiche dell'incidente sono ancora da chiarire. Pare che il 23enne stesse percorrendo la strada provinciale quando l'incidente si è verificato con un veicolo che usciva dalla viabilità interna degli stabilimenti balneari vicini.

Dopo l'incidente, il giovane è stato trasferito in codice di massima urgenza all'ospedale di Sarzana, nella provincia di La Spezia, dove purtroppo è stato constatato il decesso. Emanuele Arcolini era nato a Carrara il 13 marzo 2000 e viveva con i nonni.

L'intera comunità di Carrara è sotto shock per la tragica scomparsa del giovane motociclista, mentre le autorità stanno ancora indagando per capire le cause dell'incidente.