Settimana della celiachia, menù senza glutine nelle scuole di Empoli

Promuovere iniziative per informare e far conoscere la celiachia e la dieta senza glutine. Il Comune di Empoli aderisce alla Settimana della celiachia con il progetto “Menù senza glutine” nelle mense scolastiche. La settimana della celiachia inizia sabato 13 maggio e termina domenica 21 maggio 2023, la Giornata internazionale ricorre il 16 maggio di ogni anno.

La proposta di adesione al progetto e di organizzare una giornata con menù senza glutine proviene dall’associazione Italiana Celiachia Toscana e si rivolge a scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado (nel caso sia prevista la mensa). La giornata diventa così occasione di esperienza, di condivisione tra bambine e bambini e di sensibilizzazione su celiachia e dieta senza glutine, in un momento molto importante, come quello dello stare insieme a tavola.

Ai Comuni aderenti sarà fornito materiale informativo per i bambini che saranno in mensa nella giornata scelta, in modo da darne comunicazione alle famiglie e al territorio. Si tratta di un segnalibro o una cartolina che contiene un gioco, quindi una maniera divertente per fornire le informazioni utili.

IL MENU’ DEL 16 MAGGIO - Il menù previsto e scelto per questa giornata è: riso alle zucchine, cecina e pomodori e come dessert/frutta un budino al cioccolato. Il menù senza glutine verrà proposto anche a tutti coloro che seguono diete speciali, compatibilmente con gli alimenti esclusi dalla loro dieta.

"La nostra mensa è un servizio pubblico di qualità inclusivo, capace di educare non solo all’alimentazione ma anche al rispetto delle diversità e dei bisogni di ciascuno – ha sottolineato la sindaca Brenda Barnini - È un grande investimento per la nostra amministrazione e ne siamo davvero orgogliosi".

Per approfondimenti consultare il sito www.settimanadellaceliachia.it

