Successo per Favole a colazione, 520 i bambini protagonisti di letture animate nel centro storico

Ha riscosso grande successo l’iniziativa Favole a colazione, domenica 7 maggio nel centro storico di Pistoia, che ha visto protagonisti 520 bambini, 27 servizi educativi pubblici e privati 0-6 anni e 25 esercizi commerciali. La città ha accolto bambini e famiglie in spazi inconsueti per letture e convivialità. Per l’occasione hanno partecipato il sindaco Alessandro Tomasi e l’assessore all’educazione Benedetta Menichelli.

L’evento, che fa parte del programma Infanzia e Città, è stato promosso dal servizio Educazione e Istruzione in collaborazione con Confcommercio, Cna, Confartigianato e Confesercenti Pistoia.

I bambini e le bambine sono stati protagonisti indiscussi con la loro attenta partecipazione. Favole e racconti hanno animato di fantasia negozi, librerie, bar, pasticcerie e ristoranti che hanno aderito all’iniziativa.

«Il nostro obiettivo – sottolinea l’assessore all’educazione Benedetta Menichelli - è di dare spazio ai bambini e alle bambine in città mettendo al centro l’infanzia in luoghi rivolti e frequentati di solito dagli adulti. L’Amministrazione ringrazia tutte le famiglie che hanno partecipato, i gestori che hanno aperto le porte dei loro locali offrendo ospitalità e gustose colazioni, le insegnanti dei servizi educativi 0-6 anni pubblici e privati che hanno offerto letture, servite con sguardi di cura e lentezza, per ogni bambino e bambina, al di fuori delle scuole e nidi d’infanzia».

L’evento è stato possibile grazie a tutti gli organizzatori, sotto l’attento lavoro di regia del Servizio Educazione e Istruzione, che ha permesso di far risuonare la città di grandi sorrisi e sintonizzarla sui veri bisogni e desideri dei bambini.