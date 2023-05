E' stato trovato con la testa fracassata, forse per il colpo di un corpo contundente, un uomo sui 40 anni alla Darsena Nuova alle 3 di notte. I carabinieri lo hanno ritrovato dopo una chiamata al 112. Il ferito è stato trasferito all'ospedale di Livorno in gravi condizioni. Oltre all'ipotesi di un colpo in testa, si ipotizza anche che l'uomo possa essere caduto da una spalletta di circa 4 metri, sbattendo violentemente il capo.