Use Gross, fine campionato non senza brio

Chi si è accorto che in campo c’era una squadra che non aveva più niente da chiedere, l’Use Computer Gross, ed una che aveva bisogno di vincere per entrare nelle prime otto, l’Andrea Costa Imola, è bravo.

Merito della banda di Luca Valentino che perde sì per 51-53 ma onora fino alla sirena maglia e campionato giocando un’ottima partita, persa solo per un paio di episodi nel finale e per l’esperienza di Ranuzzi che mette ad un secondo dalla fine la stoccata decisiva.

Finisce così col pubblico in campo ad onorare una squadra che, se è vero che dal punto di vista dei risultati non ha brillato, è altrettanto vero che ha comunque saputo farsi voler bene, al punto da ricevere alla fine solo sinceri e calorosi applausi.

La foto di gruppo di tifosi e giocatori insieme dopo la sirena manda in archivio questo campionato e, soprattutto, fa capire meglio di tanti discorsi che, chi tiene davvero a questi colori, ha capito bene il senso di questa strana annata e soprattutto ha apprezzato come questo gruppo l’ha affrontata e condotta fino in fondo, ovvero a testa alta.

Ora non resta che capire cosa succederà a livello di gironi nel prossimo campionato e, di conseguenza, che squadra sarà allestita. Dubbi a cui i prossimi mesi daranno una risposta, consentendo così alla dirigenza ed allo staff tecnico di iniziare a lavorare per il futuro.

Raccontare questa ultima fatica è piacevole perché, chi si aspetta una partita a senso unico viste le diverse motivazioni, si deve ricredere dopo una quindicina di minuti. Dopo un avvio pieno zeppo di errori da ambo le parti, Ranuzzi e Corcelli vanno a segno mentre, per i primi punti empolesi, bisogna aspettare la tripla di Sesoldi dopo ben 4 minuti e mezzo. Sul 3-12 dopo una banale palla persa, coach Valentino chiama timeout, uno stop che fa bene a Giannone che segna 4 punti a fila.

Al 10’ siamo 14-18 con Mazzoni che chiude con una tripla la prima frazione ed apre la seconda con un appoggio da sotto. Cerchiaro impatta a 26 con una tripla ed è poi di Antonini, sempre da lontano, il sorpasso sul 29-28. Un numero di Baccetti manda le squadre al riposo sul 31-29 e, al ritorno in campo, è subito 4-0 con Costa e Giannone: 35-29. Marangoni tiene in partita l’Andrea Costa (35-33) e la gara resterà equilibrata fino alla sirena. Dopo il passaggio al 30’ sul 42-40 la partita si accende con le due squadre che si divertono in sorpassi e contro-sorpassi.

Gioco da 3 di Baccetti per il 49-47 e poco dopo ecco il pareggio di Marangoni, fase nella quale si capisce che finirà punto a punto. Così è ed i possessi per vincere ce li ha in mano l’Use Computer Gross che, sul 51-51, è sfortunata prima con la tripla di Mazzoni che gira beffarda dentro al ferro e poi con un tiro frontale di Costa, pure questo respinto.

Mancano 5 secondi alla sirena, coach Grandi chiama minuto e, al ritorno in campo, Ranuzzi è freddo a trovare il canestro del 51-53. In teoria ci sarebbe tempo per tentare il miracolo ed ovviamente anche Luca Valantino raduna i suoi in panchina, ma 1 secondo e 7 decimi sono davvero pochi per segnare. L’Andrea Costa Imola festeggia l’ottavo posto, la Computer Gross un’annata difficile ma comunque bella.

USE COMPUTER GROSS - ANDREA COSTA IMOLA 51-53

USE COMPUTER GROSS

Sesoldi 4, Costa 6, Nwokoye 4, Casella 5, Giannone 6, Mazzoni 8, Cerchiaro 8, Marchioli ne, Baccetti 7, Antonini 3, Agbortabi. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa)

ANDREA COSTA IMOLA

Ranuzzi 10, Corcelli 12, Cusenza 4, Montanari 5, Trentin 4, Tognacci 9, Barbieri ne, Marangoni 7, Fazzi 2, Roli ne, Spagnoli ne, Restelli ne. All. Grandi (ass. Dirella)

Arbitri: Bernassola e Servillo di Roma

Parziali: 14-18, 31-29 (17-11), 42-40 (11-11), 51-53 (9-13)

Le statistiche della partita:

https://www.legapallacanestro.com/wp/match/ita3_c_2536/ita3_c/x2223

Fonte: Use Basket Empoli