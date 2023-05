Vittoria nel derby per i Lupi di B contro Castelfranco

Fuochi d’artificio sul finale di campionato dei Lupi S. Croce. I ragazzi di casa si sono tolti la soddisfazione di “vendicare”, sportivamente, il 3-0 incassato a Castelfranco nel derby di andata, rimandando battuta la Imballplast seconda in classifica. Formazione ospite che ha approcciato l’incontro per vincere e con il miglior “6+1”: se Civitacastellana avesse perso a Grosseto (cosa che poi è successa) i ragazzi di Mattioli si sarebbero aggiudicati il primo posto nel girone, posizionamento molto più funzionale in chiave play-off promozione. La sconfitta del Pala Parenti ne ha ratificato la seconda posizione, comunque meritata e prestigiosa, con gli spareggi promozione che vedranno convolta una formazione vicentina e i pugliesi del Molfetta. Tornando alla gara, i presenti hanno assistito ad un monologo biancorosso: Lupi sempre avanti in ognuno dei tre set, spiccano nel conto i 21 punti del solito Arguelles, i 4 aces, il 53% in attacco contro il 45% ospite e buoni numeri anche in fase di ricezione. Con i tre punti S. Croce ha chiuso alla grande un torneo memorabile, onorando la terza piazza conquistata a discapito di formazioni sulla carta più attrezzate e sicuramente più esperte: bella soddisfazione, principalmente per chi ha creduto nel progetto fin dall’inizio.

La cronaca

1set. Lupi scendono in campo con Giovannetti a palleggiare, Arguelles opposto, Favaro e Brucini in diagonale di posto quattro, Compagnoni e Caproni al centro, Loreti libero. Risponde Castelfranco con Berberi in regia, Da Prato opposto, Nicotra e Ammannati in banda, Testagrossa e Sanminiatesi centrali, Taliani libero. Primo set con S. Croce sempre avanti e break che si dilatano fino al 19-14, frutto di un attacco fuori misura di Nicotra. Coach Mattioli chiama time-out ma al rientro i Lupi fanno un altro passettino. Spezza l’incantesimo Da Prato infilando la palla tra le mani del muro e la rete. Mattioli prova a scuotere i suoi cambiando la regia, Badii per Berberi, dentro anche Ciappelli. Un break di 2 azioni riporta Imballplast a -4, questa volta il time-out è per Pagliai. Sul 23-19 va al servizio Compagnoni, ma Testagrossa risponde con un pallonetto preciso. 23-20. Da Prato rientra in campo proprio per il servizio, ma si lancia male il pallone e commette un errore banale. Gli risponde Arguelles con un ace.

2set. La seconda frazione è la più equilibrata, come punteggio. A quota 15 punti le due compagini sono ancora in parità, stesse formazioni rispetto ad inizio gara. I Lupi ottengono un minibreak sul 18-16 e lo difendono fino al 21-19. Favaro sbaglia il servizio dopo il time-out ospite, 21-20. Fuori anche la battuta di Da Prato, S. Croce mantiene il +2 e poi scappa 23-20 su un errore dello stesso capitano neroverde. Berberi affida il side-out ancora a Da Prato, che questa volta passa. 23-21, dentro Crescini per alzare il muro ospite. In battuta la mette lunga Ammannati, Mattioli è costretto ad annullare il cambio inserendo nuovamente l’alzatore per il cambiopalla. Al primo set-point ci pensa un ottimo Giovannetti dai nove metri.

3set. Il terzo set è quello decisivo, fin dai primi punti Lupi prendono vantaggio e tengono Imballplast a qualche lunghezza di distanza. Sul 19-16 Brucini mette a terra una palla importantissima, portando i compagni a +4. La gara scivola verso la logica conclusione, sul 24-18 è Brucini a ritagliarsi la gloria con una gran battuta-punto. Risultato finale 3-0, con tutti i set risolti da aces diretti dei giovani battitori biancorossi.

BM: LUPI S. CROCE-IMBALLPLAST CASTELFRANCO 3-0

Parziali: 25-20, 25-21, 25-18.

LUPI S. CROCE: Gabbriellini, Arguelles 21, Favaro 4, Caproni 4, Brucini 9, Compagnoni 6, Giovannetti 3, Loreti, Camarri N., Antonelli, Rossi, Giannini, Dell’Endice, Molesti. All. Pagliai

IMBALLPLAST CASTELFRANCO: Testagrossa 6, Sanminiatesi 3, Crescini, Berberi 3, Nicotra 8, Mannucci 2, Marini, Ammannati 1, Da Prato 16, Taliani, Badii, Gaser, Ciappelli, Ceccherini. All. Mattioli.

Fonte: Lupi Santa Croce