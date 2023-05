Tornano gli arazzi restaurati al Salone dei Duecento di Firenze

Il salone dei Duecento tornerà ad ospitare la magnifica serie di arazzi di proprietà della Presidenza della Repubblica e delle Gallerie degli Uffizi, dedicati alle Storie di Giuseppe, voluta dal duca Cosimo I de’ Medici e tessuta tra il 1545 e il 1553 su disegno di tre dei maggiori artisti dell’epoca, Agnolo Bronzino, Jacopo Pontormo e Francesco Salviati. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta comunale, su proposta della vicesindaca e assessora alla Cultura Alessia Bettini, in seguito alla quale è stato sottoscritto dal sindaco Dario Nardella un atto che sancisce la prosecuzione del protocollo di intesa tra il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, il Ministero della Cultura e il Comune di Firenze che negli anni scorsi ha permesso l’avvio di questo progetto di collaborazione. Dopo l’interruzione forzata a causa dell’emergenza Covid e successivi tavoli tecnici per trovare la modalità di conclusione dei cicli espositivi, la mostra “Il ritorno di Giuseppe, il principe dei sogni” ripartirà, alternando a rotazione, in gruppi di quattro, gli otto arazzi non ancora esposti, nel luogo dove era stata pensata, ovvero proprio l’antica aula consiliare della città che tuttora ospita le sedute dell’assemblea cittadina. Dopo dodici, quindi, dei venti arazzi dedicati alle storie di Giuseppe, prenderanno il via rispettivamente dal 2 giugno al 30 agosto e dal 1 settembre al 29 novembre il quarto e il quinto ciclo espositivo. Il salone dei Duecento, nei giorni in cui non ospita le sedute consiliari, tornerà nuovamente a fare parte del percorso di visita del palazzo per consentire al pubblico di ammirare queste opere.

“Rinnoviamo una collaborazione preziosa con il Quirinale per tornare ad esporre questi meravigliosi arazzi nella loro collocazione originaria, il salone dei Duecento e permettere così a cittadini e visitatori di poter riscoprire la loro bellezza. – sottolinea il sindaco Nardella – Dopo la sospensione legata alla pandemia riprende così il ciclo di esposizioni e il percorso museale si arricchisce nuovamente di questo tassello importante. È il risultato di un impegno collettivo per valorizzare dei veri e propri capolavori che nella sala che ospita il Consiglio comunale potranno essere ammirati nel totale rispetto delle loro particolari esigenze conservative”.

"Si tratta di un bellissimo progetto che nasce da un’importante sinergia tra istituzioni diverse – aggiunge la vicesindaca e assessora alla Cultura Alessia Bettini – Questi splendidi arazzi, una delle più alte testimonianze dell’artigianato e dell’arte rinascimentale, tornano alla fruizione del pubblico andando a valorizzare ancora di più il percorso museale di Palazzo Vecchio”.

In visione dal 2 giugno al 30 agosto il quarto ciclo di arazzi, dedicati alle seguenti scene: La coppa di Giuseppe ritrovata nel sacco di Beniamino, disegno e cartone di Agnolo Bronzino, tessitura di Nicolas Karcher, 1550-1553, cm 579 x 506, Roma, Presidenza della Repubblica; Giuseppe trattiene Beniamino, disegno e cartone di Pontormo, tessitura di Jan Rost, 1546-1547, cm 567 x 269, Roma, Presidenza della Repubblica; Giuseppe si fa riconoscere dai fratelli e congeda gli Egiziani, disegno e cartone di Agnolo Bronzino, tessitura di Nicolas Karcher, 1550-1553, cm 557 x 283, Firenze, Gallerie degli Uffizi; Giuseppe perdona i fratelli, disegno e cartone di Agnolo Bronzino, tessitura di Nicolas Karcher, 1550-1553, cm 573 x 457, Firenze, Gallerie degli Uffizi.

Disallestito il quarto ciclo, dal 1 settembre al 29 novembre sarà la volta dei quattro dedicati a: Incontro di Giuseppe con Giacobbe in Egitto, disegno e cartone di Agnolo, tessitura di Nicolas Karcher, 1550-1553, cm 568 x 457, Firenze, Gallerie degli Uffizi; Il faraone accetta Giacobbe nel regno, disegno e cartone di Agnolo Bronzino, tessitura di Jan Rost, 1553, cm 574 x 424, Roma, Presidenza della Repubblica; Giacobbe benedice i figli di Giuseppe, disegno e cartone di Agnolo Bronzino, tessitura di Nicolas Karcher, 1550-1553, cm 580 x 468, Firenze, Gallerie degli Uffizi; Sepoltura di Giacobbe, disegno e cartone di Agnolo Bronzino, tessitura di Jan Rost, 1553, cm 581 x 280, Roma, Presidenza della Repubblica.

Le modalità di fruizione dei cicli espositivi saranno le medesime adottate per le precedenti esposizioni, ovvero apertura al pubblico martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18 e titolo di ingresso unico di 3 euro.

Quando Firenze era capitale del Regno d’Italia, tra il 1865 e il 1871, la serie fu divisa e dieci dei venti arazzi entrarono a fare parte del patrimonio reale, per poi giungere nel Palazzo del Quirinale a Roma e quindi infine passare in dotazione alla Presidenza della Repubblica. Gli altri dieci rimasero a Firenze, di proprietà delle ‘Gallerie’ statali della città ed oggi delle Gallerie degli Uffizi, e nel 1872 vennero concessi in deposito al Comune da poco insediatosi in Palazzo Vecchio. Da allora la serie è rimasta divisa tra Roma e Firenze, finché la mostra itinerante “Il Principe dei Sogni. Giuseppe negli arazzi medicei di Pontormo e Bronzino”, organizzata in occasione di Expo 2015, non ha permesso di vederla di nuova riunita, per la prima volta dopo un secolo e mezzo, nel Palazzo del Quirinale a Roma, nel Palazzo Reale a Milano e infine in Palazzo Vecchio, nella stessa sala per la quale fu tessuta. Terminata la mostra, la sala è tornata a ospitare le riunioni del Consiglio cittadino, ma con nuovi arredi e impianti, appositamente progettati per rendere possibile un’ideale convivenza tra la sua funzione istituzionale, la stessa per la quale fu costruita all’inizio del XIV secolo, e l’esposizione dei monumentali arazzi.

L’uso antico degli arazzi ne prevedeva l’esposizione solo per feste e cerimonie importanti o in base ai cicli stagionali e tra una sortita e l’altra i panni riposavano al buio nelle Guardarobe delle dimore nobiliari, sotto le cure di maestranze specializzate. Su modello di quelle buone pratiche, nel salone dei Duecento gli arazzi con Storie di Giuseppe, dopo i primi tre cicli che si sono svolti tra il 2019 e l’inizio del 2020, tornano quindi ad essere esposti a rotazione in gruppi di quattro. Gli avvicendamenti seguono l’ordine narrativo delle scene, ogni ciclo è dedicato a un nuovo capitolo della storia del patriarca dell’Antico testamento, attraverso la straordinaria maestria dei pittori e tessitori che furono chiamati da Cosimo I a farsi interpreti di quel racconto biblico.

La storia degli arazzi

Le prime notizie del ciclo coincidono con l’arrivo a Firenze dei due arazzieri incaricati della sua tessitura, i fiamminghi Jan Rost e Nicolas Karcher, dalle cui botteghe, impiantate in città a spese di Cosimo I, usciranno gli artefici di una gloriosa manifattura che in Italia sarà l’unica a rimanere attiva per due secoli. Perfetto connubio di invenzione artistica e maestria tecnica, la serie con Storie di Giuseppe è, allo stesso tempo, la prima opera di rilievo dell’arazzeria fiorentina e il suo capolavoro.

Cosimo I vuole rivaleggiare in magnificenza con le più antiche e prestigiose corti d’Europa e così il progetto è grandioso: venti panni istoriati, disegnati da sommi artisti e tessuti con largo impiego di costosi filati in seta e argento, della dimensione straordinaria di quasi sei metri di altezza, per una superficie totale di 428 metri quadrati, poco meno del doppio di quella degli arazzi con Storie degli Apostoli che trent’anni prima il papa Leone X, al secolo Giovanni de’ Medici, aveva fatto realizzare su cartoni di Raffaello e aiuti per la Cappella Sistina. Il valore dell’opera è inestimabile e per questo i successori di Cosimo ebbero premura di conservarla. Data la particolare fragilità di questo genere di manufatti, è un fatto estremamente raro, se non unico, che una serie di arazzi così numerosa, costituita da materiali tanto deperibili come la seta, ci sia pervenuta nella sua interezza.

Il protagonista delle scene raffigurate negli arazzi della Sala dei Duecento, Giuseppe ebreo figlio di Giacobbe, come è scritto nella Bibbia, possiede la facoltà divinatoria di predire il futuro attraverso l’interpretazione dei sogni. Deve le sue sventure ai fratelli che, mossi da invidia e rancore, prima pensano di ucciderlo e poi, di nascosto al padre, lo vendono come schiavo a mercanti egiziani. Grazie alle sue capacità e doti divine, Giuseppe riesce tuttavia a riscattarsi, tanto da diventare viceré dell’Egitto, e alla fine perdona i fratelli e accoglie tutta la famiglia sotto la sua protezione.

Analogamente i Medici, più volte cacciati dai loro concittadini, si erano infine affermati alla guida dello stato fiorentino governando con clemenza e generosità. Giuseppe era un figlio cadetto, nato dalle seconde nozze di Giacobbe, così come Cosimo I discendeva da un ramo collaterale della famiglia Medici. La storia di Giuseppe costituiva dunque una metafora ideale per un ciclo di arazzi che avrebbe dovuto rappresentare la grandezza del duca Cosimo, fondatore del mito mediceo, come una delle sue maggiori imprese nel campo delle arti.

Il restauro

Straordinario è stato l’impegno che ha richiesto il moderno restauro della serie, durato in tutto quasi trent’anni, dal 1983, quando gli arazzi di Firenze furono staccati dalle pareti dalla Sala dei Duecento dopo più di un secolo di esposizione ininterrotta, fino al 2012. A questa colossale impresa si deve la costituzione dei due laboratori altamente specializzati che di fatto hanno dato origine alla scuola italiana del restauro degli arazzi. Il primo fu quello appositamente creato in Palazzo Vecchio nel 1985 dall’Opificio delle Pietre Dure, con la collaborazione del Comune di Firenze, e con i finanziamenti prima di Cassa di Risparmio di Firenze e successivamente di Fondazione CR Firenze (per una spesa complessiva superiore al milione di euro), per il restauro dei dieci arazzi rimossi dalla Sala dei Duecento. Qui si formarono la funzionaria e le restauratrici che nel 1995, a loro volta, istituirono il laboratorio appositamente allestito nel Palazzo del Quirinale a Roma per il recupero dei dieci arazzi della Presidenza della Repubblica. L’esposizione alternata di tutta la serie che qui si propone rappresenta anche l’occasione di mostrare i risultati di quel sapiente lavoro e della singolare unità di intenti che ne ha contrassegnato l’intero corso.

Il salone dei Duecento

La particolarità storica del salone dei Duecento e la sensibilità degli arazzi medicei da esporre hanno richiesto l’adozione di un sistema di climatizzazione che garantisse precisione nella gestione della temperatura e dell’umidità dell’ambiente, oltre che la possibilità di nascondere l’installazione alla vista, nel rispetto della location e dei beni culturali. La sfida progettuale era quella di poter esporre i preziosi arazzi con “Storie di Giuseppe Ebreo” privi da teche per il controllo puntuale dei parametri termoigrometrici, ovvero come ne poteva godere originariamente la famiglia dei Medici. Il sistema di climatizzazione per il raffrescamento e il riscaldamento coniuga il comfort ambientale delle persone e la garanzia di un’adeguata qualità dell’aria per preservare la collezione di arazzi, evitando danni causati da eventuali sbalzi di temperatura e di umidità anche in occasione di saltuari affollamenti come l’istituzionale Consiglio Comunale. L’impianto è costituito da due sistemi a recupero di calore: uno per la Sala d’Arme al piano sottostante, dove il controllo della temperatura ambientale è affidato a 6 fancoil a pavimento a incasso; l’altro per il salone dei Duecento, dove la presenza degli antichi arazzi ha imposto un controllo sia della temperatura che dell’umidità ambientale. A servizio del salone dei Duecento si è resa necessaria l’installazione di un elaborato sistema che permette di gestire le caratteristiche dell’aria in uscita dalle unità interne, la cui distribuzione avviene celata nel pavimento; la tipologia scelta è del tipo a volume di refrigerante ecologico variabile a recupero, che in estate e durante le fasi di deumidificazione permette la produzione di acqua calda gratuita sfruttando il recupero di calore. Il sistema a recupero di calore consente alle singole unità interne di lavorare alternativamente in raffrescamento / riscaldamento / deumidificazione in base alle condizioni interne e non a quelle esterne. La lettura dei parametri di controllo viene effettuata da 22 rilevatori di temperatura ed umidità posti in ambiente a diverse altezze, in modo da poter ottenere un riscontro mediato sulle diverse letture e quindi un controllo basato su input più precisi, essendo la Sala di altezza considerevole, evitando così letture falsate causate da stratificazione e correnti d’aria.

È, infine, presente un sistema di gestione B.M.S. (Building Management System) che elabora i dati riportati dai diversi rilevatori in ambiente e manovra automaticamente l’apertura delle valvole e la modalità di funzionamento delle unità interne attraverso un’interfaccia elettronico di comunicazione. Completa l’intervento il sistema di quattro telecamere del Consiglio Comunale che acquisisce anche funzione museale, permettendo il monitoraggio degli arazzi rinascimentali.

