Banca di Pescia e Cascina, utili 2022 da record. Eletta nuova governance

Domenica 7 maggio l’Assemblea dei Soci di Banca di Pescia e Cascina ha approvato il bilancio d’esercizio 2022 ed eletto i nuovi esponenti, in gran parte confermandoli, che condurranno la governance della Banca per il triennio 2023 – 2026.

Dopo 3 anni di “lontananza” per le misure restrittive legate all’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’assise si è finalmente svolta in presenza, con una straordinaria partecipazione di Soci al Teatro Pacini a Pescia. I Soci, con i loro accompagnatori, si sono poi spostati al Ristorante Santa Caterina per il tradizionale pranzo sociale.

“La banca nel 2022 ha erogato complessivamente poco meno di cinquanta milioni di euro, di cui quasi 35 milioni a favore di famiglie o persone fisiche, e 15 milioni nel sostegno di attività economiche -ha spiegato il direttore generale Antonio Giusti-. La raccolta da clientela, ovvero i risparmi che le famiglie hanno affidato alla Banca si è attestata di poco sotto i 900 milioni di euro”.

L’utile 2022 della banca è da record: oltre 6,5 milioni di euro.

L’Assemblea dei Soci ha anche eletto i componenti del Consiglio di amministrazione che governeranno la Banca nel prossimo triennio. Sono Franco Papini, presidente, Marco Mencarini, vice presidente vicario, Franco Martinelli, vice presidente, Anna Bertolai, Giovanni Boldrini, Alessandro Gasperini, Daniela Mazzoni, Federica Orsucci, Fiorenzo Rosellini. Nel collegio sindacale siederanno: Elisa Cappelletti, presidente, Massimiliano Brogi, Lisa Di Sacco.

“Continuiamo ad operare in un contesto difficile -ha dichiarato il presidente Franco Papini-. Se, infatti, anche grazie all’importante campagna vaccinale, abbiamo intravisto i segni di una ripresa economica e sociale e abbiamo pensato ad un graduale ritorno alla normalità, altri eventi straordinari, come la guerra in Europa, la crisi energetica, l’impennata dell’inflazione, sono sopraggiunti ad accrescere le nostre inquietudini”.

“Ma Banca di Pescia e Cascina ha comunque svolto una funzione di “motore” all’interno dei propri territori. Da un lato, dando energia ai progetti delle imprese e delle famiglie, favorendo l’inclusione. Dall’altro, promuovendo il ben-vivere con il sostegno a iniziative sanitarie e di welfare comunitario, sportive, culturali, assistenziali, ricreative, per lo studio e la didattica”.

Sempre nel 2022 le associazioni del territorio operanti in ambito sociali, sportive, culturali o di volontariato che hanno beneficiato di contributi erogati dalla Banca sono state quasi 250. Complessivamente negli ultimi 5 anni la banca ha distribuito circa 1,8 milioni di euro sul territorio in beneficienza o sponsorizzazioni. Nei confronti della compagine sociale, Banca di Pescia e Cascina, ha avviato nel 2022 tantissime iniziative e benefici esclusivi, di natura bancaria ed extrabancaria. Come “Uso consapevole del denaro”, un progetto di educazione finanziaria rivolto agli studenti delle classi quinte delle scuole di primo grado e delle classi prime delle scuole secondarie; “IO Merito”, la costituzione di n. 50 borse di studio ad altrettanti studenti che si sono distinti nell’anno scolastico e accademico 2021/2022; “Programma Valore Socio” con il quale tutti i soci possono ottenere sconti e/o vantaggi di natura bancaria; “Benvenuti in Banca” con la quale la Banca mette gratuitamente a disposizione delle associazioni o enti sociali, le sale conferenze in via Alberghi a Pescia e in viale Comaschi a Cascina; “Soci a Teatro”, grazie alla quale 500 tra Soci e Soci con un accompagnatore hanno assistito ad uno spettacolo proposto dai teatri di Pescia, Cascina e Lucca.

Fieri ed orgogliosi i Soci che hanno partecipato all’Assemblea. "E' la mia banca. Quella che condivide con me gioie e dolori del territorio in cui vivo con le persone più care, quella che sostiene con il credito le famiglie e le imprese, quella a cui ho affidato i risparmi di una vita, quella che supporta le associazioni sportive e di volontariato".

Fonte: Banca di Pescia e Cascina - Ufficio stampa