"Ceramica di Montelupo e Uffizi", seconda conferenza sugli animali della Toscana medicea

Museo della Ceramica Montelupo Fiorentino

La mostra “La ceramica di Montelupo e gli Uffizi. Una galleria di confronti” organizzata dal Comune di Montelupo e promosso da Fondazione CR Firenze e Gallerie degli Uffizi, all’interno dei rispettivi progetti Piccoli Grandi Musei e Uffizi Diffusi sta riscuotendo un ottimo successo di pubblico e con essa anche le iniziative collaterali, come il ciclo di incontri di approfondimento curato dalla direttrice del Museo di Montelupo, Lorenza Camin.

La seconda conferenza in programma si terrà venerdì 12 maggio alle ore 18.00 e sarà preceduta alle 17.00 da una visita guidata a cura della stessa Lorenza Camin.

La mostra, lo ricordiamo, costituisce un dialogo fra la ceramica di Montelupo e due preziosisme opere della Galleria degli Uffizi: Dispensa con botte, selvaggina, carni e vasellami di Jacopo Chimenti e il Ritratto di Leone X del Bronzino.

Nella conferenza del 12 maggio lo studioso Marco Masseti, prendendo spunto dalla natura morta di Jacopo Chimenti, detto l’Empoli, Dispensa con botte, selvaggina, carni e vasellami (Firenze, Galleria degli Uffizi), ci condurrà in un viaggio ideale nei territori della Toscana medicea per conoscerne alcuni degli aspetti zoologici più interessanti.

Parlerà di animali domestici e selvatici, di produzioni alimentari e delle riserve di caccia che permettevano di integrare l’approvvigionamento di carne sul mercato fiorentino. Nel racconto non saranno escluse le specie esotiche importate dai nuovi mondi da poco scoperti. Protagoniste di questo itinerario saranno naturalmente le splendide ceramiche di Montelupo, spesso decorate con immagini di animali.

Marco Masseti è zoologo e paleo-ecologo; ha insegnato e svolto attività di ricerca per molti anni presso il Dipartimento di Biologia dell’Università di Firenze.

Ha al suo attivo varie missioni all’estero, in Sud America, isole mediterranee, Vicino Oriente, Africa settentrionale ed orientale, Indonesia. È autore di circa 300 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali e di vari articoli a carattere divulgativo. Fra i suoi libri possiamo ricordare: Uomini e (non solo) topi, 2002 (Firenze University Press); Island of deer, 2002 (Environment Organization of the City of Rhodes, Grecia); Fauna toscana, 2003 (ARSIA-Regione Toscana); Atlas of terrestrial mammals of the Ionian and Aegean islands, 2012 (De Gruyter, Berlino); La fattoria di Lorenzo il Magnifico, 2015 (Comune di Poggio a Caiano e Comiune di Prato); ed il più recente Zoologia della Sicilia araba e normanna (Edizioni Danaus, Palermo). Fa parte del Consiglio Scientifico dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia e dell’International Union for the Conservation of Nature - Species Survival Commission (IUCN SSC), oltre ad essere fellow della Linnaean Society di Londra.

Domenica 14 maggio sarà, invece, la volta di una iniziativa rivolta alle famiglie, sempre collegata alla mostra.

Alle ore 16.00 è prevista una visita guidata per famiglie al Museo della Ceramica e al termine , alla Fornace, sarà possibile vedere l'opera di Serena Tani à , realizzata per la mostra Blu Zaffera (Montelupo Fiorentino e Villa Caruso Bellosguardo, 2022).

Bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni potranno poi cimentarsi nella manipolazione libera dell'argilla, realizzando fiori e farfalle.

Per info & prenotazioni:

Museo della Ceramica, Piazza Vittorio Veneto 10/11, Montelupo Fiorentino - Tel. 0571 1590300 - info@museomontelupo.it

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa