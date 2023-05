Consiglio comunale di Certaldo, bilancio preventivo all'ordine del giorno

È convocato per giovedì 11 maggio alle ore 19:00, in prima convocazione, e alle ore 19:30 in seconda, il consiglio comunale straordinario del Comune di Certaldo. La seduta si terrà nella sala consiliare di via 2 Giugno n. 48 e potrà essere seguita in diretta su http://www.youtube.com/user/ComunediCertaldo

Di seguito i punti all’ordine del giorno:

1. COMUNICAZIONI DEL SINDACO.

2. COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

3. RENDICONTO DELLA GESTIONE 2022 - Approvazione.

4. BILANCIO PREVENTIVO 2023 - 2025 - Variazione.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa