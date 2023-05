Consiglio comunale di Montopoli, convocazione d'urgenza

Convocato in riunione d'urgenza il Consiglio comunale di Montopoli in Val d'Arno per il giorno giovedì 11 maggio 2023, alle ore 19, in presenza presso la sala consiliare del palazzo municipale.

All'ordine del giorno si trova il seguente punto: "Lavori di somma urgenza per indagini vulnerabilità sismica scuola primaria Capanne - riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di approvazione del verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.LGS. N. 50/2016".