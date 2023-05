Contatto con la comunità, gli studenti del Pontormo leggono per Leggenda Festival

Al Liceo delle Scienze Umane “Il Pontormo” si fa Pcto a contatto con la comunità

Anche quest’anno alcune classi quarte del Liceo delle Scienze Umane Il Pontormo hanno svolto un percorso PCTO dal titolo 'Leggo per te' che li sta portando ad essere soggetti attivi all’interno del calendario del Festival Leggenda del Comune dei Empoli e della Biblioteca R. Fucini.

Gli alunni, sotto la guida della professoressa Ademollo Serena e grazie alla disponibilità della Dirigente Filomena Palmesano hanno potuto avere una conoscenza base sulla letteratura per l’infanzia e la lettura ad alta voce come strumento educativo. Si sono fornite le competenze per leggere ad alta voce ad una platea di bambini e poter gestire una progettazione di laboratori creativi legati al testo.

Percorsi come questi riescono ad unire la teoria (gli studenti studiano “scienze umane” come materia di indirizzo) alla pratica, infatti gli alunni saranno loro stessi a fronteggiare i bambini durante gli appuntamenti del Festival Leggenda che il Liceo ha organizzato per il Festival Leggenda nella Biblioteca G.Cinque del Liceo.

Gli studenti hanno avuto modo di lavorare in team collegando la teoria (lo studio delle scienze umane) ad una progettazione pratica dove si sono divisi compiti, ruoli, preparazione dei materiali e gestione di uno spazio.

Inoltre, da quest’anno, il progetto Pcto si è aperto ad uno scambio tra ragazzi del liceo e ragazzi delle scuole medie utilizzando la lettura come spunto per incontri tematici rivolti ad alcune classi terze dell’Istituto Comprensivo Baccio da Montelupo dove i ragazzi “più grandi” sono riusciti a proporre piccoli dibattiti e attività a proposito di temi vicini al mondo dell’adolescenza.

Ricordando che i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) sono percorsi che dovrebbero orientare gli studenti al mondo del lavoro e al proseguimento degli studi, con questo progetto il Liceo Pontormo ha cercato di far comunicare i ragazzi con la Biblioteca cittadina, i bambini e le famiglie empolesi e le scuole medie con la convinzione che gli studenti possano così imparare a sentirsi soggetti attivi e una risorsa per il territorio, avendo un assaggio di quel che significa il mondo del lavoro in ambito educativo.

Fonte: Liceo 'Il Pontormo' di Empoli