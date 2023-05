Deejay Ten Firenze, c'è ancora tempo per iscriversi

Dopo il successo delle due prime tappe a Torino e Bari che hanno fatto registrare quasi 20.000 presenze complessive, l’edizione 2023 della “Deejay Ten” arriva a Firenze: il capoluogo toscano domenica 21 maggio ospita anche quest’anno una delle corse non competitive più famose d’Italia, nata nel 2005 a Milano da un’idea di Linus e che nel corso delle sue 18 edizioni ha coinvolto centinaia di migliaia di persone.

L’appuntamento per tutti gli amanti dello sport che desiderano trascorre una piacevole domenica all’aperto nel cuore di una delle città più belle del mondo è alle ore 9.00 dal Lungarno della Zecca Vecchia, da dove si snodano due percorsi differenti, da 10 e 5 km (il primo rivolto ai superiori di 16 anni, il secondo accessibile a chiunque).

A dare il via alla corsa dal palchetto adiacente alla partenza il Trio Medusa insieme a Diego e La Vale. Superato lo start, i corridori attraverseranno l’Arno passando dal suggestivo ponte di San Niccolò e percorrendo viale Michelangiolo fino a imboccare viale Giuseppe Poggi e via dei Bastioni e raggiungere via del Monte alle Croci; dopo aver toccato Piazzetta di San Miniato, arriveranno a Piazza Nicola Demidoff da via dell’Olmo e attraverseranno il Ponte alle Grazie, per poi da lì passare per Piazza dei Cavalleggeri e da Corso dei Tintori fino a via Antonio Magliabechi dove, all’altezza del civico 1/3, termina il percorso da 5 km. Quello da 10 km, invece, dopo viale Michelangiolo i runners proseguiranno per viale Galileo fino a raggiungere Porta Romana da viale Machiavelli, attraverseranno il centro storico toccando piazza San Felice e da via Muggio giungeranno al panoramico Ponte Santa Trinità per poi percorrere Lungarno Corsini e Amerigo Vespucci e da via Curtatone torneranno verso Piazza Ognissanti e Piazza Carlo Goldoni, passando davanti a Palazzo Strozzi da via della Vigna Nuova fino a Piazza della Repubblica e raggiungendo infine il traguardo in via Roma.

È possibile iscriversi alla Deejay Ten, che ha ottenuto il patrocinio del Comune, sul sito www.deejayten.deejay.it.

Nel Deejay Village, posizionato in Piazza Santa Croce, sarà possibile richiedere informazioni e ritirare pettorale e maglia nelle giornate di sabato 20 maggio (dalle ore 10.00 alle ore 19.00) e domenica 21 maggio (dalle ore 7.00 alle ore 8.30).

La partecipazione all’evento ha un costo di € 20,00 (per tutti i partecipanti alla 10 km), € 18,00 (per tutti i partecipanti alla 5 km, con età superiore ai 13 anni) e € 10,00 (per i bambini fino ai 12 anni partecipanti alla 5km ufficiale) e, per chi correrà la Deejay Ten, comprende: sacca con t-shirt ufficiale, pettorale, rilevamento cronometrico con chip, assicurazione RC, medaglia di partecipazione, sacca ristoro al traguardo.

La “Deejay Ten” arriverà poi per la prima volta a Napoli (il 10 settembre) e si concluderà a Milano (gran finale, il 15 ottobre). Novità di quest’anno la Deejay Ten Lottery, dove basterà registrare il proprio pettorale sulla pagina dedicata al concorso per poter vincere tanti premi di tappa e, per chi si registrerà su almeno 3 città, in palio a estrazione finale uno scooter e la possibilità di assistere alle Nitto ATP Finals a Torino (dal 12 al 19 novembre).

Deejay Ten Firenze - Il percorso

Il percorso da 10 km: Lungarno della Zecca Vecchia altezza civico 22 (PARTENZA), Lungarno Guglielmo Pecori Giraldi, ponte San Niccolò, piazza Francesco Ferrucci, viale Michelangelo (km 1, 2), piazzale Michelangiolo, viale Galileo (km 3,4), viale Machiavelli (km 5,6), piazzale di porta Romana, piazza della Calza, via Romana (km 7), piazza San Felice, via Maggio, piazza dè Frescobaldi, ponte Santa Trinità, Lungarno Corsini (km 8), Lungarno Amerigo Vespucci, via Curtatone, via Montebello, piazza Ognissanti, Borgo Ognissanti (km 9), piazza C. Goldoni, via della Vigna Nuova, via dè Tornabuoni, via degli Strozzi, piazza della Repubblica, via Roma altezza civico 1/3 (ARRIVO).

Il percorso da 5 km: Lungarno della Zecca Vecchia altezza civico 22 (PARTENZA), Lungarno Guglielmo Pecori Giraldi, ponte S. Niccolò, piazza F. Ferrucci, viale Michelangiolo (km 1, 2), piazzale Michelangelo, viale Giuseppe Poggi (km 3,4), via dei Bastioni, via del Monte alle Croci, piazzetta di San Miniato, via di San Miniato, via San Niccolò, via dell’Olmo, via dei Renai, piazza Nicola Demidoff, Lungarno Serristori, ponte alle Grazie, Lungarno alle Grazie, piazza dei Cavalleggeri, corso dei Tintori, via Antonio Magliabechi/altezza civico 1/3 (ARRIVO).