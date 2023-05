Elezioni Monte Argentario: tre candidati, centrodestra diviso

Francesco Borghini non si ricandida per il quinquennio 2023-2028 e quindi Monte Argentario deve rinnovare il Consiglio comunale e decidere il nuovo sindaco alle urne. Sono tre le parti in corsa.

Troviamo l'ex sindaco di centrodestra Arturo Cerulli, che corre con la lista "Civico 23" sostenuta anche da Fratelli d'Italia.

Lega, Forza Italia, Udc, Popolari e Riformisti convergono tutti sul nome di Priscilla Schiano, candidata con la civica "Argentario nel cuore".

Il centrosinistra, espressione del quinquennio Borghini, sceglie invece Roberto Cerulli con "Per l'Argentario", nella cui lista si trovano anche attuali membri della giunta.